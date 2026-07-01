Bicentenaire de la photographie : images d’archives, Ville de Pau, Pau

Informations pratiques

Bicentenaire de la photographie : images d’archives 16 février – 30 avril 2027 Ville de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-16T00:00:00+01:00 – 2027-02-16T23:58:00+01:00

Fin : 2027-04-30T00:00:00+02:00 – 2027-04-30T23:58:00+02:00

Exposition du 16 février au 30 avril

En ville – à Pau

Cette exposition met en lumière la richesse des photographies d’archives, témoins précieux de notre patrimoine. De la plaque de verre aux diapositives, elles offrent un panorama vivant de notre histoire et éclairent la mémoire du territoire. En les découvrant, vous voyagez dans le temps aux côtés de ces gardiennes du passé.

Ville de Pau 64400 pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Exposition du 16 février au 30 avril

©archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées