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Bicentenaire de la photographie : images d’archives, Ville de Pau, Pau

mardi 16 février 2027 · Ville de Pau · Pau

Bicentenaire de la photographie : images d’archives, Ville de Pau, Pau

Informations pratiques

Début
mardi 16 février 2027
Fin
vendredi 30 avril 2027
Lieu
Ville de Pau
Adresse
64400 pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit - sans réservation

Bicentenaire de la photographie : images d’archives 16 février – 30 avril 2027 Ville de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-16T00:00:00+01:00 – 2027-02-16T23:58:00+01:00
Fin : 2027-04-30T00:00:00+02:00 – 2027-04-30T23:58:00+02:00

Exposition du 16 février au 30 avril
En ville – à Pau
Cette exposition met en lumière la richesse des photographies d’archives, témoins précieux de notre patrimoine. De la plaque de verre aux diapositives, elles offrent un panorama vivant de notre histoire et éclairent la mémoire du territoire. En les découvrant, vous voyagez dans le temps aux côtés de ces gardiennes du passé.

Ville de Pau 64400 pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Exposition du 16 février au 30 avril

©archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées

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