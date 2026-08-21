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Bien choisir son chauffage : zoom sur la pompe à chaleur et les alternatives performantes, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

jeudi 22 octobre 2026 · Hôtel de ville Tourcoing · Tourcoing

Bien choisir son chauffage : zoom sur la pompe à chaleur et les alternatives performantes, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Hôtel de ville Tourcoing
Adresse
10 place Hassebroucq 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Bien choisir son chauffage : zoom sur la pompe à chaleur et les alternatives performantes Jeudi 22 octobre, 18h30 Hôtel de ville Tourcoing Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T20:00:00+02:00

Bien choisir son chauffage : zoom sur la pompe à chaleur et les alternatives performantes
Quel système de chauffage choisir ? Panorama des solutions et focus sur la pompe à chaleur. Efficacité, bruit, coût, couplage avec l’isolation. Points de vigilance techniques, aides disponibles : on vous aide à faire le bon choix.
Jeudi 22 octobre 2026, 18h30-20h
Conférence
Lieu : Hôtel de Ville de Tourcoing, Salle du Conseil municipal
Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation
Animé par : Ville de Tourcoing / Soliha

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Conférence

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