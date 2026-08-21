Bien choisir son chauffage : zoom sur la pompe à chaleur et les alternatives performantes, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Bien choisir son chauffage : zoom sur la pompe à chaleur et les alternatives performantes Jeudi 22 octobre, 18h30 Hôtel de ville Tourcoing Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T20:00:00+02:00

Bien choisir son chauffage : zoom sur la pompe à chaleur et les alternatives performantes

Quel système de chauffage choisir ? Panorama des solutions et focus sur la pompe à chaleur. Efficacité, bruit, coût, couplage avec l’isolation. Points de vigilance techniques, aides disponibles : on vous aide à faire le bon choix.

Jeudi 22 octobre 2026, 18h30-20h

Conférence

Lieu : Hôtel de Ville de Tourcoing, Salle du Conseil municipal

Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation

Animé par : Ville de Tourcoing / Soliha

Hôtel de ville Tourcoing 10 place Hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}]

Conférence

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