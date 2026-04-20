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Bien Reprenons ! • Collectif Muerto Coco Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset

Bien Reprenons ! • Collectif Muerto Coco Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset vendredi 7 août 2026.

Lieu : Rue des Fossés de la Tour Prisonnière

Adresse : Cour de la Tour Prisonnière

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cusset

Bien Reprenons ! • Collectif Muerto Coco

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 21:35:00

Date(s) :
2026-08-07

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance à l’âge adulte.
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Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

A musician goes back to the first bar and plays the score of his life from childhood to adulthood.

L’événement Bien Reprenons ! • Collectif Muerto Coco Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

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