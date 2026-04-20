Ciné plein air • Les Schtroumphs Cusset
Ciné plein air • Les Schtroumphs Cusset mercredi 5 août 2026.
Cusset
Ciné plein air • Les Schtroumphs
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05 22:02:00
Date(s) :
2026-08-05
Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver !
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
When Papa Smurf is mysteriously kidnapped by the evil wizards Razamel and Gargamel, Smurfette and her best friend Nameless Smurf go on a mission to find him!
L’événement Ciné plein air • Les Schtroumphs Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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