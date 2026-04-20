Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné plein air • Les Schtroumphs Cusset

Ciné plein air • Les Schtroumphs Cusset mercredi 5 août 2026.

Adresse : Place Victor-Hugo

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Cusset

Ciné plein air • Les Schtroumphs

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05 22:02:00

Date(s) :
2026-08-05

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver !
  .

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Papa Smurf is mysteriously kidnapped by the evil wizards Razamel and Gargamel, Smurfette and her best friend Nameless Smurf go on a mission to find him!

L’événement Ciné plein air • Les Schtroumphs Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)