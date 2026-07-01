Bien Sage Festival, Quai Deschamps, Bordeaux
vendredi 10 juillet 2026 · Quai Deschamps · Bordeaux
Informations pratiques
Bien Sage Festival 10 et 11 juillet Quai Deschamps Gironde
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Les 10 & 11 juillet 2026 à Bordeaux, Banzaï Lab lance un nouveau rendez-vous sur le Quai Deschamps : Bien Sage Festival.
Un festival dédié à la culture Sound System et à l’énergie collective qu’elle fait vibrer depuis plus de cinquante ans.
Avec BIEN SAGE, nous célébrons cette culture vivante et son évolution. Pour cette première édition, le festival mettra à l’honneur un Dub hybride et contemporain : plus électronique, plus dynamique, toujours puissant. Une musique qui fait vibrer les dancefloors du monde entier et rassemble un public aux horizons musicaux variés : du Reggae à la Techno, de la Drum & Bass au Hip Hop.
À travers ce nouveau festival, Banzaï Lab souhaite rassembler, autour du Wandem Sound System, toutes celles et ceux qui vibrent au rythme de ces valeurs.
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PROGRAMMATION :
• VENDREDI 10 JUILLET – 18h – 00h
Senbeï (Exclusive Jungle Set) | Wandem | Supa Mana
• SAMEDI 11 JUILLET – 18h – 00h
OBF | Ginger808 | Feldub x Gary Clunk (Exclusive Show)
INFOS À RETENIR :
10 & 11 Juillet 2026
⌚️ 18h – 00h
Quai Deschamps
Prix libre / Billetterie sur place
Toutes les infos :https://www.banzailab.com/bien-sage-festival/
Quai Deschamps Quai Deschamps, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.banzailab.com/bien-sage-festival/ »}]
Les 10 & 11 juillet 2026 à Bordeaux, Banzaï Lab lance un nouveau festival soundsystem sur le Quai Deschamps : Bien Sage Festival. Soundsystem Festival
Banzaï Lab
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