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Bien Sage Festival, Quai Deschamps, Bordeaux

vendredi 10 juillet 2026 · Quai Deschamps · Bordeaux

Bien Sage Festival, Quai Deschamps, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Quai Deschamps
Adresse
Quai Deschamps, 33100 Bordeaux
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Prix libre

Bien Sage Festival 10 et 11 juillet Quai Deschamps Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Les 10 & 11 juillet 2026 à Bordeaux, Banzaï Lab lance un nouveau rendez-vous sur le Quai Deschamps : Bien Sage Festival.

Un festival dédié à la culture Sound System et à l’énergie collective qu’elle fait vibrer depuis plus de cinquante ans.

Avec BIEN SAGE, nous célébrons cette culture vivante et son évolution. Pour cette première édition, le festival mettra à l’honneur un Dub hybride et contemporain : plus électronique, plus dynamique, toujours puissant. Une musique qui fait vibrer les dancefloors du monde entier et rassemble un public aux horizons musicaux variés : du Reggae à la Techno, de la Drum & Bass au Hip Hop.

À travers ce nouveau festival, Banzaï Lab souhaite rassembler, autour du Wandem Sound System, toutes celles et ceux qui vibrent au rythme de ces valeurs.
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PROGRAMMATION :
• VENDREDI 10 JUILLET – 18h – 00h
Senbeï (Exclusive Jungle Set) | Wandem | Supa Mana

• SAMEDI 11 JUILLET – 18h – 00h
OBF | Ginger808 | Feldub x Gary Clunk (Exclusive Show)

INFOS À RETENIR :
10 & 11 Juillet 2026
⌚️ 18h – 00h
Quai Deschamps
Prix libre / Billetterie sur place
Toutes les infos :https://www.banzailab.com/bien-sage-festival/

Quai Deschamps Quai Deschamps, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.banzailab.com/bien-sage-festival/ »}]
Les 10 & 11 juillet 2026 à Bordeaux, Banzaï Lab lance un nouveau festival soundsystem sur le Quai Deschamps : Bien Sage Festival. Soundsystem Festival

Banzaï Lab

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