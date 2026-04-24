Créateliers : Calligraphie art déco, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Créateliers : Calligraphie art déco, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 11 juillet 2026.
Créateliers : Calligraphie art déco Samedi 11 juillet, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:30:00+02:00
Nadège et Cécile vous proposent de venir vous initier à la calligraphie art déco.
Vous repartirez avec votre création et un tutoriel pour pouvoir le refaire chez vous.
Venez partager un moment créatif dans la bonne humeur !
Samedi 11 juillet – 10h00 – 12h30
Bibliothèque de Mériadeck – 4ème étage
Sur inscription 3 semaines avant au : 05 56 10 30 00
Retrouvez le programme complet des ateliers :
https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez vous initier à la calligraphie art déco calligraphie art déco
MB
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