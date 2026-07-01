Chasse au trésor des héroïnes et des héros, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
samedi 11 juillet 2026 · Bibliothèque Bordeaux-Lac · Bordeaux
Informations pratiques
Chasse au trésor des héroïnes et des héros Samedi 11 juillet, 15h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00
Dans le cadre de la 12ème édition de la manifestation Partir en livre, la bibliothèque Bordeaux-Lac organise une Chasse au trésor des héroïnes et des héros autour des contes, le samedi 11 juillet après-midi, à la Ferme PédagogiqueBordeaux-Lac, rue du Petit Miot.
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, entrée libre en continu à partir de 15h jusqu’à 17h30.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.partir-en-livre.fr/ »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/sortir-decouvrir/nature-loisirs/je-profite-parcs-espaces »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jeu autour des contes pour enfants à la Ferme Pédagogique Bordeaux-Lac Jeu Contes
© Partir en livre
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