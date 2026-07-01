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Quartier d’été : sortie plage, Le Tauzin, Bordeaux

samedi 11 juillet 2026 · Le Tauzin · Bordeaux

Quartier d’été : sortie plage, Le Tauzin, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Le Tauzin
Adresse
50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
5€ par personne

Quartier d’été : sortie plage Samedi 11 juillet, 10h00 Le Tauzin Gironde

5€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00

Dans le cadre de Quartier d’été, nous partons pour une journée plage à l’océan. Départ à 10h du Tauzin, retour vers 18h. Prévoir pique-nique, eau, chapeau, crème solaire, flotteurs, parasol, jeux et tout ce qui vous permettra de passer une bonne journée. Lieu de baignade surveillée.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/quartier-dete-sortie-plage »}]
Direction les plages océanes ! océan baignade

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