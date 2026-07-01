Quartier d’été : sortie plage, Le Tauzin, Bordeaux
samedi 11 juillet 2026 · Le Tauzin · Bordeaux
Informations pratiques
Quartier d’été : sortie plage Samedi 11 juillet, 10h00 Le Tauzin Gironde
5€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00
Dans le cadre de Quartier d’été, nous partons pour une journée plage à l’océan. Départ à 10h du Tauzin, retour vers 18h. Prévoir pique-nique, eau, chapeau, crème solaire, flotteurs, parasol, jeux et tout ce qui vous permettra de passer une bonne journée. Lieu de baignade surveillée.
Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/quartier-dete-sortie-plage »}]
Direction les plages océanes ! océan baignade
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