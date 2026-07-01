AGENDA · Bordeaux
À vos pédales ! Smoothies, découvertes et fraîcheur en low-tech., Maison écocitoyenne, Bordeaux
samedi 11 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
À vos pédales ! Smoothies, découvertes et fraîcheur en low-tech. Samedi 11 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pédalez pour mixer votre propre smoothie ! Découvrez la low-tech en action grâce au vélo blender. Tout public, en accès libre.
Crédits image Bordeaux Métropole
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