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À vos pédales ! Smoothies, découvertes et fraîcheur en low-tech., Maison écocitoyenne, Bordeaux

samedi 11 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

À vos pédales ! Smoothies, découvertes et fraîcheur en low-tech., Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Accès libre

À vos pédales ! Smoothies, découvertes et fraîcheur en low-tech. Samedi 11 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pédalez pour mixer votre propre smoothie ! Découvrez la low-tech en action grâce au vélo blender. Tout public, en accès libre.

Crédits image Bordeaux Métropole

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