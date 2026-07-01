Village LowTech : se rafraîchir en ville ? Ombre, source d’eau, ventilation…David Selor Des solutions à découvrir, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Village LowTech : se rafraîchir en ville ? Ombre, source d’eau, ventilation…David Selor Des solutions à découvrir Samedi 11 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Abritez-vous sous l’Ombrière, cousez un morceau de voile pour agrandir l’oeuvre collectiveet participez à des jeux pour mieux comprendre les enjeux de l’eau.

Tout public, en accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Face à la chaleur, venez expérimenter des solutions technologiques sobres avec Regener’actions, Low Tech Lab Bordeaux, La Fabrique à Fer, Ceseau et Tandis que nous cousons.

Crédit images David Selor