Village LowTech : se rafraîchir en ville ? Ombre, source d’eau, ventilation…David Selor Des solutions à découvrir, Maison écocitoyenne, Bordeaux
samedi 11 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
Village LowTech : se rafraîchir en ville ? Ombre, source d’eau, ventilation…David Selor Des solutions à découvrir Samedi 11 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Abritez-vous sous l’Ombrière, cousez un morceau de voile pour agrandir l’oeuvre collectiveet participez à des jeux pour mieux comprendre les enjeux de l’eau.
Tout public, en accès libre.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Face à la chaleur, venez expérimenter des solutions technologiques sobres avec Regener’actions, Low Tech Lab Bordeaux, La Fabrique à Fer, Ceseau et Tandis que nous cousons.
Crédit images David Selor
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