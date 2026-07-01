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Village LowTech : se rafraîchir en ville ? Ombre, source d’eau, ventilation…David Selor Des solutions à découvrir, Maison écocitoyenne, Bordeaux

samedi 11 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

Village LowTech : se rafraîchir en ville ? Ombre, source d’eau, ventilation…David Selor Des solutions à découvrir, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Accès libre

Village LowTech : se rafraîchir en ville ? Ombre, source d’eau, ventilation…David Selor Des solutions à découvrir Samedi 11 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Abritez-vous sous l’Ombrière, cousez un morceau de voile pour agrandir l’oeuvre collectiveet participez à des jeux pour mieux comprendre les enjeux de l’eau.

Tout public, en accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Face à la chaleur, venez expérimenter des solutions technologiques sobres avec Regener’actions, Low Tech Lab Bordeaux, La Fabrique à Fer, Ceseau et Tandis que nous cousons.

Crédit images David Selor

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