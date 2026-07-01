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Fabrication d’un lombricomposteur avec Au Ras Du Sol, Maison écocitoyenne, Bordeaux

samedi 11 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

Fabrication d’un lombricomposteur avec Au Ras Du Sol, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sur inscription

Fabrication d’un lombricomposteur avec Au Ras Du Sol Samedi 11 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Venez apprendre à fabriquer votre lombricomposteur.
À partir de 14 ans.
Inscription via:
inscription.bordeaux-metropole.fr

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Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer de 30% les déchets produits par les habitants ne disposant pas de jardin. Vous voulez vous lancer ?

Crédits images Au Ras du Sol

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