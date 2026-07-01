Fabrication d’un lombricomposteur avec Au Ras Du Sol, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Fabrication d’un lombricomposteur avec Au Ras Du Sol Samedi 11 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Venez apprendre à fabriquer votre lombricomposteur.

À partir de 14 ans.

Inscription via:

inscription.bordeaux-metropole.fr

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://inscription.bordeaux-metropole.fr »}]

Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer de 30% les déchets produits par les habitants ne disposant pas de jardin. Vous voulez vous lancer ?

Crédits images Au Ras du Sol