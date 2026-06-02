Bien vivre son âge Mon alimentation est-elle adaptée ? Espace Santé du Pays Remiremont

Remiremont

Bien vivre son âge Mon alimentation est-elle adaptée ?

Espace Santé du Pays 7 rue Georges Lang Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-06 09:30:00

fin : 2026-10-06 12:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Mon alimentation est-elle adaptée ?

Alimentation

Ces ateliers abordent les besoins spécifiques liés à l’âge. L’objectif est d’adopter de bonnes habitudes alimentaires.

De nombreux ateliers gratuits vous attendent sur le Pays de Remiremont et de ses vallées !

Profitez de moments conviviaux et gourmands !

Renseignements et inscriptions

07 57 46 10 76

santepublique@paysderemiremont.frAdultes

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Espace Santé du Pays 7 rue Georges Lang Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 7 57 46 10 76 santepublique@paysderemiremont.fr

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English :

Is my diet suitable?

Diet

These workshops address specific age-related needs. The aim is to help you adopt healthy eating habits.

Numerous free workshops await you in the Pays de Remiremont and its valleys!

Enjoy some convivial, gourmet moments!

Information and registration:

07 57 46 10 76

santepublique@paysderemiremont.fr

L’événement Bien vivre son âge Mon alimentation est-elle adaptée ? Remiremont a été mis à jour le 2026-06-02 par OT REMIREMONT