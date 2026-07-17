Visite guidée de la chapelle d’une chanoinesse, Office du tourisme, Remiremont

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle d’une chanoinesse 19 et 20 septembre Office du tourisme Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Édifiée en 1580 par Marguerite de Ludres, doyenne de l’abbaye, la maison située sur les hauteurs de Remiremont, est un témoignage exceptionnel de notre patrimoine. Parfaitement conservée, cette demeure abrite en son cœur une chapelle, un élément rare et précieux.

Depuis 20 ans, Etienne Noël, le propriétaire actuel, veille avec soin et dévouement sur ce morceau d’histoire locale, assurant ainsi la préservation de cet héritage unique.

Sur réservation au près de l’office de tourisme.

Office du tourisme 6 Place Christian Poncelet, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est 03 29 62 23 70 http://www.parc-ballons-vosges.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0329622370 »}, {« type »: « email », « value »: « remiremont@otrp.fr »}] L’Office du Tourisme de Remiremont, situé au cœur de la ville, vous accueille avec des conseils sur les activités locales, sites historiques, événements culturels et hébergements.

Édifiée en 1580 par Marguerite de Ludres, doyenne de l’abbaye, la maison située sur les hauteurs de Remiremont, est un témoignage exceptionnel de notre patrimoine. Parfaitement conservée, cette en un…

©Jean-Claude Bigorne