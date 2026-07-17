Immersion dans une maison de collectionneur, Musée Charles Friry, Remiremont

Informations pratiques

Immersion dans une maison de collectionneur 19 et 20 septembre Musée Charles Friry Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Plongez au XIXe siècle dans l’intimité du collectionneur Charles Friry et de sa famille au sein d’une maison avant d’être un musée.

Un voyage dans le passé, pour découvrir un lieu plein de trésors et de secrets !

Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. Gare TGV à 5 minutes à pied, une place P.M.R devant le musée, parking gratuit du Champ de Mars à quelques minutes à pied

Plongez au XIXe siècle dans l’intimité du collectionneur Charles Friry et de sa famille au sein d’une maison avant d’être un musée.

© Musées de Remiremont