Biennale des Imaginaires Numériques – 5ème édition, Friche la Belle de Mai, Marseille

Informations pratiques

Biennale des Imaginaires Numériques – 5ème édition 23 octobre 2026 – 17 janvier 2027 Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

La billetterie et la programmation complète seront en ligne en juillet 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T17:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:59:00+02:00

Fin : 2027-01-17T10:00:00+01:00 – 2027-01-17T23:59:00+01:00

En explorant les arts visuels, le spectacle vivant, l’espace public, les arts sonores et la création immersive, la Biennale des Imaginaires Numériques explore la présence et l’usage des technologies dans l’art, se déploie en Région, au plus près des gens et donne la parole aux artistes nationaux·ales et internationaux·ales d’horizons différents.

De fin octobre 2026 à janvier 2027, dans plusieurs villes de la région Sud — Aix-en-Provence, Marseille, Avignon, Arles et Istres — elle proposera une programmation pluridisciplinaire consacrée aux arts et cultures numériques, mêlant créations visuelles et sonores, spectacle vivant et installations dans l’espace public.

Après une 4ème édition ponctuée de succès et ayant rassemblé plus de 102 500 visiteur·euses, la Biennale revient avec une programmation riche et accessible à tou·tes, réunissant des propositions françaises, méditerranéennes et internationales autour du thème « Résistances ». Par cette thématique, il s’agit d’examiner comment les pratiques numériques – qu’elles soient issues de la performance, de l’installation, du spectacle vivant, de la réalité augmentée, de la vidéo ou de l’écriture algorithmique – peuvent devenir des espaces de lutte symbolique, politique et esthétique.

Cette cinquième édition s’inscrit dans un vaste récit méditerranéen en mettant à l’honneur la diversité de ses artistes et créateur·ices engagé·es dans de multiples formes de création numériques.

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org [{« type »: « link », « value »: « https://chroniques-biennale.org/ »}] Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, la Friche la Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (350 artistes, producteurs, salariés qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Avec près de 450 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un espace public multiple de 45 000 m2 où se côtoient 6 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une aire de jeux et de sport, un restaurant, une librairie, une crèche, 2400 m2 d’espaces d’exposition, un toit-terrasse de 8000 m2, un centre de formation. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

En explorant les arts visuels, le spectacle vivant, l’espace public, les arts sonores et la création immersive, la Biennale des Imaginaires Numériques explore la présence et l’usage des technologies …

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