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AGENDA · Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture Atelier bronze a la cire perdue Lagarde-Marc-la-Tour

samedi 11 juillet 2026 · Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture Atelier bronze a la cire perdue Lagarde-Marc-la-Tour

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
19150 Lagarde-Marc-la-Tour
Département
Corrèze
Tarif

Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture Atelier bronze a la cire perdue

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez partager un atelier bronze a la cire perdue du 11 au 17 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h. Prix 350€, le formateur de cette atelier sera Sylvain Yerbanga, artiste burkinabé.   .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05  jacques.tramont@wanadoo.fr

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English : Biennale Internationnal de Sculpture Atelier bronze a la cire perdue

L’événement Biennale Internationnal de Sculpture Atelier bronze a la cire perdue Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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