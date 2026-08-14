Bientôt la vague Crozon
vendredi 9 octobre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Bientôt la vague
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Bientôt la vague
Cie Le héron à deux becs
Événement proposé par le Service prévention eau et assainissement
Quand la scène vivante se confronte aux enjeux du littoral La compagnie Le héron à deux becs vous invite à plonger dans un univers artistique qui questionne les bouleversements climatiques et les risques liés à la mer inondation, submersion marine, montée des eaux… Plongez au cœur d’une expérience en deux temps d’abord une exposition immersive qui fait dialoguer passé et futur, individuel et collectif, suivie d’un spectacle mêlant humour et émotion.
Synopsis Mateo et Letizia reviennent dans leur bergerie face à la montée des eaux et doivent choisir qui partagera leur île. Une histoire sensible et pleine de vie qui explore notre capacité d’adaptation et de résilience. L’eau est le fil de la réflexion autour de la mise en scène de ce spectacle. En tant que spécialiste des inondations, Marc Messager souhaite rétablir la communication entre un monde très technique et le grand public qui a, pour beaucoup, laissé ce domaine de côté.
Expo et spectacle direction artistique Marc Messager
Spectacle d’après la pièce d’Alice Zeniter Quand viendra la vague , l’Arche 2019
Mise en scène du spectacle Anne Debaig
Création musique Axel Dupin
Avec Anne Debaig, Axel Dupin et Marc Messager
Scénographie Anne Sarrazin
À partir de 6 ans
Durée 50 min (spectacle)
Gratuit sur réservation .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
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English :
L’événement Bientôt la vague Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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