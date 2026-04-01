Bienvenue à Golgotha ! Théâtre Théâtre Côté Cour Mézin

Mézin

Bienvenue à Golgotha ! Théâtre

Théâtre Côté Cour Cours des Religieuses Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La troupe de théâtre de ma dame blanche présente Bienvenue à Golgotha ! Une comédie d’Esteban Beraldo et Laurent Joubert

Pour sa lune de miel, un couple a réservé via une agence de voyages, une maison sur l’ile de Chypre. À peine ont-ils posé leurs valises que les jeunes mariés voient surgir deux retraités qui ont gagné un séjour pour la même période. Ils n’ont guère le temps de cohabiter qu’un séminaire d’hôtesses de l’air passe le seuil de la résidence de vacances.

L’agence de voyages a-t-elle commis une erreur ? Hasard ou coïncidence comme le suggère l’un des personnages Combien y avait-il de probabilités pour que l’on se retrouve tous les deux, quinze ans plus tard, à 2881 kilomètres de Boulazac ? .

Et le week-end va virer au cauchemar après la découverte d’un corps dans le salon

Théâtre Côté Cour Ville de Mézin Samedi 25 avril 2026 à 20h30

www.troupedeladameblanche.fr .

Théâtre Côté Cour Cours des Religieuses Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99 tdameblanche@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bienvenue à Golgotha ! Théâtre

L’événement Bienvenue à Golgotha ! Théâtre Mézin a été mis à jour le 2026-04-18 par OT de l’Albret