« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture, La Criée centre d’art contemporain, Rennes

« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture 12 – 14 juin La Criée centre d’art contemporain Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif !

Au programme :

– Bienvenue à La Criée !

(vendredi 12, dès 19h)

Vernissage de l’exposition

entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et tous

– Lalala La Criée !

(vendredi 12, dès 20h)

fanfare Ooz Band et DJ set de Liza Liza

entrée libre et gratuite, petite restauration et buvette sur place

– Bingo La Criée !

(samedi 13, 15h)

un jeu plein d’anecdotes décalées et des lots exceptionnels à gagner, par Lucie Baumann et Tony Regazzoni

entrée libre et gratuite

– Bien joué La Criée !

(dimanche 14, 15h)

rencontre et partie du jeu Rejouer La Criée

entrée libre et gratuite

– Ma parole La Criée !

(dimanche 14, dès 16h)

collecte de vos souvenirs, par Gilles Amalvi

entrée libre et gratuite

La Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif les 12, 13 et 14 juin ! vernissage anniversaire

Alias Sandi