« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture, La Criée centre d’art contemporain, Rennes
« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture, La Criée centre d’art contemporain, Rennes vendredi 12 juin 2026.
« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture 12 – 14 juin La Criée centre d’art contemporain Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif !
Au programme :
– Bienvenue à La Criée !
(vendredi 12, dès 19h)
Vernissage de l’exposition
entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et tous
– Lalala La Criée !
(vendredi 12, dès 20h)
fanfare Ooz Band et DJ set de Liza Liza
entrée libre et gratuite, petite restauration et buvette sur place
– Bingo La Criée !
(samedi 13, 15h)
un jeu plein d’anecdotes décalées et des lots exceptionnels à gagner, par Lucie Baumann et Tony Regazzoni
entrée libre et gratuite
– Bien joué La Criée !
(dimanche 14, 15h)
rencontre et partie du jeu Rejouer La Criée
entrée libre et gratuite
– Ma parole La Criée !
(dimanche 14, dès 16h)
collecte de vos souvenirs, par Gilles Amalvi
entrée libre et gratuite
La Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif les 12, 13 et 14 juin ! vernissage anniversaire
Alias Sandi
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