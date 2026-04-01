Bienvenue à la ferme Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan
Bienvenue à la ferme Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan mercredi 15 avril 2026.
Trégarvan
Bienvenue à la ferme Musée départemental de l’école rurale
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Les animaux de la ferme pédagogique de Lauben, située à deux pas du musée de l’école à Trégarvan, s’invitent au musée pour vous rencontrer ! Un moment d’échange avec nos compagnons à poils et à plumes par l’approche des sens et du jeu.
En famille, pour les enfants accompagnés dès 3 ans.
Durée 2h Tarif compris dans le tarif d’entrée au musée.
Réservation conseillée. .
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
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English : Bienvenue à la ferme Musée départemental de l’école rurale
L’événement Bienvenue à la ferme Musée départemental de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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