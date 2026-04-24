Bienvenue au village vélos Parc de la Sèvre Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Au Village Vélos, venez : faire contrôler votre vélo mécanique, électrique, adulte ou enfant (sur inscripiton),essayer un vélo à assistance électrique, un longtail, des vélos familiaux ou seniors, avec une possibilité de location,troquer des accessoires vélos à la Barakadons,faire racheter votre vélo par Décathlon,découvrir la gamme de vêtements vélo Pi-gnon. Enfin relèverez-vous le défis de faire du tandem les yeux bandés ?

Parc de la Sèvre Centre – Bourg Vertou 44120

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