Bienvenue au village vélos Parc de la Sèvre Vertou
Bienvenue au village vélos Parc de la Sèvre Vertou samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Au Village Vélos, venez : faire contrôler votre vélo mécanique, électrique, adulte ou enfant (sur inscripiton),essayer un vélo à assistance électrique, un longtail, des vélos familiaux ou seniors, avec une possibilité de location,troquer des accessoires vélos à la Barakadons,faire racheter votre vélo par Décathlon,découvrir la gamme de vêtements vélo Pi-gnon. Enfin relèverez-vous le défis de faire du tandem les yeux bandés ?
Parc de la Sèvre Centre – Bourg Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR
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