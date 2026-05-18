Bignan

Bienvenue dans mon jardin au naturel à Bignan

D 123, 11 Kerguéhennec. Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Grande portes-ouvertes de jardins amateurs !

Lors de cet événement régional, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement les portes de leur jardin pour échanger sur les techniques qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé et l’environnement !

Métamorphose d’un champ, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Samedi de 14h à 18h, jeux sur la faune du jardin, dessinés par Marine, artiste peintre naturaliste.

Dimanche de 14h à 18h, atelier fabrication de gîtes à insectes avec l’association Cardamines et libellules, et d’autres surprises ! .

D 123, 11 Kerguéhennec. Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 43 42

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English :

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel à Bignan Bignan a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE