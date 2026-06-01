Bienvenue dans mon jardin au naturel Layrac samedi 13 juin 2026.

Layrac

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Layrac et Estillac Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les 13 et 14 juin, 6 jardins particuliers ouvrent leurs portes en Lot-et-Garonne pour Bienvenue dans mon jardin au naturel . Visites guidées et échanges avec des jardiniers passionnés. Sam. Le Temple-sur-Lot, Villeréal, Cavarc. Dim. Saint-Pierre-de-Buzet, Layrac, Estillac.

Le temps d’un weekend, partez à la rencontre des jardiniers.ères passionné.es près de chez vous !

Les 13 et 14 juin prochains, aura lieu la 14e édition de l’événement national “Bienvenue dans mon jardin au naturel”. À cette occasion, 6 jardins de particuliers ouvrent leurs portes le temps d’une visite guidée en Lot-et-Garonne. Venez échanger avec des jardiniers.ères passionné.es qui vous feront découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement !

Programme https://www.cpie47.fr/actualite.php?id=451

Pensez à prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.

Pensez également à apporter de l’eau, chapeau et crème solaire si besoin. .

Layrac et Estillac Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel

On June 13 and 14, 6 private gardens in Lot-et-Garonne will be opening their doors for Bienvenue dans mon jardin au naturel . Guided tours and discussions with passionate gardeners. Sat. le Temple-sur-Lot, Villeréal, Cavarc. Sun: Saint-Pierre-de-Buzet, Layrac, Estillac.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Layrac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Agen