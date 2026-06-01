Fontgombault

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin partagé de Fontgombault

Rue des Grands Vignes Fontgombault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Le jardin partagé de Fontgombault , âgé d’une petite année, est fraichement sorti de terre. Géré par une association, dont les quelques membres souhaitent le développer et le rendre chaleureux et convivial, il deviendra on l’espère un lieu de rencontre dans la commune, articulé autour de la thématique du jardinage au naturel. Lors de votre visite, ce que vous découvrirez ici, c’est un jardin en construction, avec quelques premières plantations. Vous pourrez échanger sur la façon dont on peut créer un jardin naturel, en partant de zéro, et comment on peut cultiver sur une petite surface, avec peu de moyens et peu de ressources (faible consommation d’eau, économie de temps et d’énergie, etc.), tout en prenant plaisir à jardiner et à manger vos propres légumes, aromatiques et fruits ! .

Rue des Grands Vignes Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel operation organized by the CPIE Brenne Berry on June 14 and 15, 2025 on the theme of Preserving our health, our water and the environment also aims to create links between local residents.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin partagé de Fontgombault Fontgombault a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY