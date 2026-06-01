Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Temple-sur-Lot
Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Temple-sur-Lot samedi 13 juin 2026.
Le Temple-sur-Lot
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Lieu donné à la suite de l’inscription Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Le temps d’un week-end, 6 jardins de particuliers ouvrent leurs portes le temps d’une visite guidée en Lot-et-Garonne. Venez échanger avec des jardiniers.ères passionné.es qui vous feront découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement !
Le temps d’un week-end, 6 jardins de particuliers ouvrent leurs portes le temps d’une visite guidée en Lot-et-Garonne. Venez échanger avec des jardiniers.ères passionné.es qui vous feront découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement !
Pensez à prévoir des chaussures fermées, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo.
Inscriptions obligatoires. .
Lieu donné à la suite de l’inscription Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel
Over the course of a weekend, 6 private gardens in Lot-et-Garonne open their doors for guided tours. Come and meet passionate gardeners who will share their love of nature and their environmentally-friendly practices with you!
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée du Lot et Garonne
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