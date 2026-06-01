Poulaines

Bienvenue dans mon jardin au naturel

5 Rue du Haut Marais Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Le petit jardin de curé de Poulaines est un tout jeune jardin, sorti de terre en 2023, crée par l’Association Poulaines Culture et Patrimoine. Sa position centrale dans le village, à côté de la médiathèque, permet à l’association de développer des projets diversifiés, mêlant différentes approches jardinage, artistique, culturelle… Son nom fait référence aux jardins de curé d’autrefois, connus pour leurs plantations de type vivaces, aromatiques et médicinales. L’espace est composé de 10 carrés, délimités pour certains par des bordures en plessis de châtaigniers, une zone de plantation de vivaces en pied de mur, bénéficiant de l’ensoleillement et d’un espace plus ombragé, occupé par des petits fruitiers. En termes de variétés, l’association a choisi des variétés diversifiées et adaptées… .

5 Rue du Haut Marais Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire

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English :

This weekend, gardeners welcome you to their homes: on June 13 and 14, push open the gates and let yourself be inspired by enthusiasts who cultivate their gardens without chemicals, respecting biodiversity and water.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Poulaines a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY