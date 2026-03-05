Bienvenue en « absurdie » ! de la C°Volubilis, Musée des beaux-arts, Angers
Bienvenue en « absurdie » ! de la C°Volubilis, Musée des beaux-arts, Angers samedi 23 mai 2026.
Bienvenue en « absurdie » ! de la C°Volubilis Samedi 23 mai, 20h30, 22h15 Musée des beaux-arts Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:10:00+02:00
La Compagnie Volubilis a choisi d’explorer des espaces qui ne sont pas forcément des espaces dédiés à la danse. Inviter la danse où elle n’est pas, tout en réinventant un temps, un espace, une situation. Le pari de cette performance « In situ » va inviter le public à poser un regard différent sur les œuvres, l’architecture et le rythme quotidien du musée.
Cette invitation prendra la forme d’une vraie-fausse visite guidée où la danse se glissera dans le scénario du réel alternant entre des situations surréalistes, drôles mais aussi poétiques…
Bienvenue en « absurdie » !
Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Collections de peintures du XIVe au XXe des écoles italienne, flamande, hollandaise et française. Ensemble de peinture du XVIIIe siècle. Objets d’art du Moyen Âge et de la Renaissance. Collection de sculptures. Art moderne et art contemporain. Parcours présentant l’histoire de la ville d’Angers.
La Compagnie Volubilis a choisi d’explorer des espaces qui ne sont pas forcément des espaces dédiés à la danse. Inviter la danse où elle n’est pas, tout en réinventant un temps, un espace, une Le de …
©volubilis
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