Big Kids (Punk-Rock, USA) + Tano! (Post-HC, Girona) + CVLWR (Rock Metal, Perpignan), Le Nautilus, Perpignan

Big Kids (Punk-Rock, USA) + Tano! (Post-HC, Girona) + CVLWR (Rock Metal, Perpignan) Mardi 16 juin, 19h00, 21h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

PAF 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T21:00:00+02:00 – 2026-06-16T22:30:00+02:00

https://www.facebook.com/events/2456511458134158

♫ BIG KIDS (Emo-Punk, Oakland USA): C’est avant tout le projet principal de Jason Romero, un passionné engagé de la scène punk-rock (avec de bonnes doses d’emo) de la côte Ouest des États-Unis. Au cours de la deuxième décennie des années ’00, Big Kids est devenu un élément clé de ce qu’on a appelé l’« emo revival ». Ils ont sorti plusieurs disques, tourné dans plus de vingt pays (avec Joyce Manor, Algernon Cadwallader, Into It. Over It., etc.) tout en organisant, parallèlement, des concerts dans les « punk houses » où ils vivaient. Ils vous plairont si vous aimez Jawbreaker, Superchunk, Guided By Voices ou The Pixies.

♫ TANO! (Post-Hardcore, Girona): Actuellement l’un des groupes les plus emblématiques de la scène underground (autour du hardcore-punk) en Catalogne Sud et dans l’État espagnol. Bien qu’ils ne soient que deux, le son de Tano! est un véritable rouleau compresseur d’une précision mathématique et d’une rage incontrôlée. Inclassables mais avec des échos de post-hardcore, screamo et math-rock. Vous les adorerez si vous aimez Converge, Drive Like Jehu ou Shellac.

♫ CVLWR (Rock Métal, Perpignan): (prononcez Civil War) sera le groupe local perpignanais avec son rock/métal alternatif. Leur énergie brute et leurs compos hybrides les ont rapidement propulsés sur scène, depuis les années 2000, avec des centaines de concerts et des premières parties énervées aux côtés de Shakaponk, Nashville Pussy, Kill The Young ou encore Louise Attaque. Aujourd’hui, CVLWR renaît avec une nouvelle formation, intégrant deux de ses plus grands fans pour un retour explosif. Leur prochain album sortira bientôt.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/events/2456511458134158 »}]

Venez le mardi 16 juin à 19h au Nautilus pour une belle soirée punk-rock-hardcore-metal afterwork. Concert Musique

16 juin concert soirée Big Kids + Tano! + CVLWR