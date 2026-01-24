Big Race Championnat de France Tout Terrain Circuit de voitures RC Saint-Priest-Taurion

Big Race Championnat de France Tout Terrain

Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Pendant trois jours, le circuit de Chauvan accueille la Big Race du Championnat de France Tout Terrain de voitures radio commandées. Au programme 1/8 TT Élite les meilleurs pilotes français, 1/8 TT National une compétition relevée et spectaculaire, 1/8 TT 40+ l’expérience et la précision au rendez-vous. Vitesse, stratégie et maîtrise technique s’enchaînent sur un circuit tout-terrain exigeant, offrant un spectacle impressionnant pour les passionnés comme pour les curieux. Un événement majeur du modélisme automobile, à vivre au plus près de l’action. .

Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 45 91 01 pierre.cadeo@gmail.com

