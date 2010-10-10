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Bike and Run 4ème édition Cave la Vinsobraise Vinsobres

Bike and Run 4ème édition Cave la Vinsobraise Vinsobres samedi 16 mai 2026.

Lieu : Cave la Vinsobraise

Adresse : 1200 Route de la cave

Ville : 26110 Vinsobres

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : 10 10 10

Vinsobres

Bike and Run 4ème édition

Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

4ème édition de l’événement BIKE & RUN à la Vinsobraise !
L’an dernier vous avez été nombreux à venir découvrir notre territoire et vous avez été conquis par la qualité de nos tracés. 3 tracés au cœur du vignoble vinsobrais avec vue sur le Mont Ventoux
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Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 01 20  comptoir@la-vinsobraise.com

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English :

4th edition of BIKE & RUN à la Vinsobraise!
Last year, many of you came to discover our region and were won over by the quality of our routes. 3 routes in the heart of the Vinsobraise vineyards, with views of Mont Ventoux

L’événement Bike and Run 4ème édition Vinsobres a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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