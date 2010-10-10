Bike and Run 4ème édition Cave la Vinsobraise Vinsobres

Vinsobres

Bike and Run 4ème édition

Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

4ème édition de l’événement BIKE & RUN à la Vinsobraise !

L’an dernier vous avez été nombreux à venir découvrir notre territoire et vous avez été conquis par la qualité de nos tracés. 3 tracés au cœur du vignoble vinsobrais avec vue sur le Mont Ventoux

.

Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 01 20 comptoir@la-vinsobraise.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4th edition of BIKE & RUN à la Vinsobraise!

Last year, many of you came to discover our region and were won over by the quality of our routes. 3 routes in the heart of the Vinsobraise vineyards, with views of Mont Ventoux

L’événement Bike and Run 4ème édition Vinsobres a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale