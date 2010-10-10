Bike and Run 4ème édition Cave la Vinsobraise Vinsobres
Bike and Run 4ème édition Cave la Vinsobraise Vinsobres samedi 16 mai 2026.
Vinsobres
Bike and Run 4ème édition
Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
4ème édition de l’événement BIKE & RUN à la Vinsobraise !
L’an dernier vous avez été nombreux à venir découvrir notre territoire et vous avez été conquis par la qualité de nos tracés. 3 tracés au cœur du vignoble vinsobrais avec vue sur le Mont Ventoux
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Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 01 20 comptoir@la-vinsobraise.com
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English :
4th edition of BIKE & RUN à la Vinsobraise!
Last year, many of you came to discover our region and were won over by the quality of our routes. 3 routes in the heart of the Vinsobraise vineyards, with views of Mont Ventoux
L’événement Bike and Run 4ème édition Vinsobres a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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