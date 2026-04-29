Vinsobres

Vide grenier nocturne

Stade de Vinsobres Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vide grenier nocturne organisé par l’Association des Parents d’élèves de Vinsobres

Chine nocturne

​Gros Barbecue, restauration et buvette

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Stade de Vinsobres Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 13 80 51 apei.loupitchouvinsobrais@gmail.com

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English :

Night-time garage sale organized by the Vinsobres Parents’ Association

China by night

big Barbecue, food and refreshments

L’événement Vide grenier nocturne Vinsobres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale