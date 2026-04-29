Vide grenier nocturne Vinsobres
Vide grenier nocturne Vinsobres samedi 6 juin 2026.
Vinsobres
Vide grenier nocturne
Stade de Vinsobres Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vide grenier nocturne organisé par l’Association des Parents d’élèves de Vinsobres
Chine nocturne
Gros Barbecue, restauration et buvette
.
Stade de Vinsobres Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 13 80 51 apei.loupitchouvinsobrais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Night-time garage sale organized by the Vinsobres Parents’ Association
China by night
big Barbecue, food and refreshments
L’événement Vide grenier nocturne Vinsobres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Vinsobres (Drôme)
- Balade gourmande de Vinsobres Vinsobres 24 mai 2026