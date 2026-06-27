Bike and Run Family Agen Rue Victor Duruy Le Passage

Informations pratiques

Le Passage

Bike and Run Family Agen

Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 14:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Bike and Run Family fait étape à Agen le 11 octobre 2026. En famille, parcourez un circuit sécurisé de 5 km où les adultes courent pendant que les enfants les accompagnent à vélo. Une journée sportive et solidaire au profit de l’association Choupidou.

Après Bordeaux et Angers, le Kinder Joy Of Moving Bike and Run Family, pose ses valises à Agen le Dimanche 11 Octobre 2026.

Au programme, un circuit sécurisé de 5km au coeur des pistes de l’hippodrome pour une course chronométrée en famille où les adultes courent et font équipe avec leurs enfants qui les accompagnent à vélo.?

Cette édition sera l’occasion d’apporter un soutien précieux à notre partenaire, l’association CHOUPIDOU, qui propose une appli permettant au personnel de santé de partager des photos et vidéos en toute sécurité avec les familles des enfants hospitalisés. .

Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bike and Run Family Agen

Bike and Run Family is stopping in Agen on October 11, 2026. Bring the whole family to tackle a 5-km safe course where adults run while children ride their bikes alongside them. A day of sports and community spirit to benefit the Choupidou association.

L’événement Bike and Run Family Agen Le Passage a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Destination Agen