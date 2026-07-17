Chasse au trésor à Ganet Le Passage d’Agen Le Passage
samedi 19 septembre 2026 · Le Passage
Informations pratiques
Le Passage
Chasse au trésor à Ganet Le Passage d’Agen
Place Sainte-Jehanne Le Passage Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite animée d’un quartier du Passage d’Agen en utilisant un parcours de chasse au trésor.
Vous découvrirez histoire locale, patrimoine bâti et même flore préhistorique !
Animation menée en partenariat avec la Médiathèque municipale qui apportera son lot de surprises !
Pour les curieux de tous âges
Visite animée d’un quartier du Passage d’Agen en utilisant un parcours de chasse au trésor.
Vous découvrirez histoire locale, patrimoine bâti et même flore préhistorique !
Animation menée en partenariat avec la Médiathèque municipale qui apportera son lot de surprises !
Visite pour les curieux de tous âges.
2 départs 10h puis 11h
Durée environ 45 minutes
Parcours en zone urbaine, sans dénivelé.
Stationnement possible sur place
Pause boisson possible chez notre partenaire bureau presse LE GANET. .
Place Sainte-Jehanne Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 00 71 52 gillesbrignard47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of a neighborhood in Le Passage d’Agen featuring a treasure hunt.
You’ll discover local history, architectural heritage, and even prehistoric flora!
This event is organized in partnership with the Municipal Library, which will have plenty of surprises in store!
For curious minds of all ages
L’événement Chasse au trésor à Ganet Le Passage d’Agen Le Passage a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Agen
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