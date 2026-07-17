Informations pratiques

Le Passage

Chasse au trésor à Ganet Le Passage d’Agen

Place Sainte-Jehanne Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite animée d’un quartier du Passage d’Agen en utilisant un parcours de chasse au trésor.

Vous découvrirez histoire locale, patrimoine bâti et même flore préhistorique !

Animation menée en partenariat avec la Médiathèque municipale qui apportera son lot de surprises !

Pour les curieux de tous âges

Visite animée d’un quartier du Passage d’Agen en utilisant un parcours de chasse au trésor.

Vous découvrirez histoire locale, patrimoine bâti et même flore préhistorique !

Animation menée en partenariat avec la Médiathèque municipale qui apportera son lot de surprises !

Visite pour les curieux de tous âges.

2 départs 10h puis 11h

Durée environ 45 minutes

Parcours en zone urbaine, sans dénivelé.

Stationnement possible sur place

Pause boisson possible chez notre partenaire bureau presse LE GANET. .

Place Sainte-Jehanne Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 00 71 52 gillesbrignard47@gmail.com

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English :

Guided tour of a neighborhood in Le Passage d’Agen featuring a treasure hunt.

You’ll discover local history, architectural heritage, and even prehistoric flora!

This event is organized in partnership with the Municipal Library, which will have plenty of surprises in store!

For curious minds of all ages

L’événement Chasse au trésor à Ganet Le Passage d’Agen Le Passage a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Agen