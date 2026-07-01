Les Vendredis de la Halle Sous la Halle des Maisons Éclusières Le Passage
vendredi 24 juillet 2026 · Sous la Halle des Maisons Éclusières · Le Passage
Informations pratiques
Le Passage
Les Vendredis de la Halle
Sous la Halle des Maisons Éclusières Rue de la Garonne Le Passage Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août, le public est invité à venir dès 19h afin de profiter de l’espace gourmand des Restaurateurs passageois installé dans le parc des Maisons Éclusières. Les concerts débutent à 21h.
Les Vendredis de la Halle sont devenus au fil des années un rendez-vous incontournable de l’été passageois. La municipalité réaffirme ainsi sa volonté de maintenir une programmation culturelle gratuite, accessible à tous et de qualité. Le public est invité à venir dès 19h afin de profiter de l’espace gourmand des Restaurateurs passageois installé dans le parc des Maisons Éclusières. Les concerts débutent à 21h. .
Sous la Halle des Maisons Éclusières Rue de la Garonne Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 64 78 s.reverte@ville-lepassage.fr
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English : Les Vendredis de la Halle
Every Friday from July 17 to August 21, the public is invited to come starting at 7 p.m. to enjoy the food court hosted by the “Passageois Restaurateurs” in the Parc des Maisons Encluses. The concerts begin at 9 p.m.
L’événement Les Vendredis de la Halle Le Passage a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen
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