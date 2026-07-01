Visite nocturne et insolite des toitures classées du château du Passage., Chateau du Passage, Le Passage

Informations pratiques

Visite nocturne et insolite des toitures classées du château du Passage. Samedi 19 septembre, 20h00 Chateau du Passage Isère

Tarif adulte : 12€ , enfants< 14ans : 10€. | Visite de 1h30 déconseillée aux personnes à mobilité réduite (escalier escarpé, obstacles) et enfants de moins de 10 ans. | Départs ponctuels à 20h15 - 21h- voir 21h35. Nombre de places limité Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:10:00+02:00 Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 - 2026-09-19T22:10:00+02:00

Remontez le temps et découvrez à la chandelle la vie des anciens propriétaires. Puis vous partirez dans les couloirs tortueux et jamais visités du château, pour grimper avec vaillance jusque dans l’immense grenier de 1000m² et 11m de haut, sous les toitures. Là vous sera expliqué comment ont été édifiées ces pentes vertigineuses vers 1670 et comment entretenir et changer les 120 000 tuiles.

Chateau du Passage 2 route de Virieu 38490 Le Passage Le Passage 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 60 09 24 45 http://chateau-du-passage.jimdo.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 09 24 45 »}, {« type »: « email », « value »: « saintro@neuf.fr »}] Dans son écrin de verdure, le Château du Passage, déploie ses vastes façades avec leurs décors peints et son impressionnante toiture en tuiles écailles au-dessus de la vallée de la Bourbre et face aux monts de la Chartreuse. Construit au XVe siècle sous forme de maison forte, il devient au XVIIe siècle une élégante demeure de style classique. Le style des pièces de réception retrace parfaitement les différentes époques traversées par la maison puisque celle-ci a été restaurée et modifiée par chacun de ses propriétaires jusqu’au général d’Empire Joseph Quiot au XIXe. Classé Monument Historique depuis 1972, et habité par la même famille depuis 1853, ce château typiquement dauphinois incarne un patrimoine vivant, témoin d’une histoire familiale ininterrompue. Depuis 2015, de grands travaux ont visé à préserver son architecture et son âme : toiture, façades ouest, sud et est ont été entièrement restaurées. En 2024, les communs du domaine ont été distingués par la Mission Bern / Loto du Patrimoine, pour la sauvegarde de l’ancienne magnanerie, vestige de la sériciculture locale. Ces décors authentiques et pleins de charme du Château ont accueillis les tournages de La Religieuse (Guillaume Nicloux) et Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris). voiture , parking sur place

Journées européennes du patrimoine

© Thierry de Saint-Romain