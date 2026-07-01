Les Vendredis de la Halle Sous la Halle des Maisons Éclusières Le Passage

Informations pratiques

Le Passage

Les Vendredis de la Halle

Sous la Halle des Maisons Éclusières Rue de la Garonne Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août, le public est invité à venir dès 19h afin de profiter de l’espace gourmand des Restaurateurs passageois installé dans le parc des Maisons Éclusières. Les concerts débutent à 21h.

Les Vendredis de la Halle sont devenus au fil des années un rendez-vous incontournable de l’été passageois. La municipalité réaffirme ainsi sa volonté de maintenir une programmation culturelle gratuite, accessible à tous et de qualité. Le public est invité à venir dès 19h afin de profiter de l’espace gourmand des Restaurateurs passageois installé dans le parc des Maisons Éclusières. Les concerts débutent à 21h. .

Sous la Halle des Maisons Éclusières Rue de la Garonne Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 64 78 s.reverte@ville-lepassage.fr

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English : Les Vendredis de la Halle

Every Friday from July 17 to August 21, the public is invited to come starting at 7 p.m. to enjoy the food court hosted by the “Passageois Restaurateurs” in the Parc des Maisons Encluses. The concerts begin at 9 p.m.

L’événement Les Vendredis de la Halle Le Passage a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen