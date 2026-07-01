Informations pratiques

Le Passage

Bal et banquet républicains avec feu d’artifice

Place de la République Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Banquet républicain réservation avant le 8 juillet. Bal et animation (gratuit) par Ambiance Project au pied de la passerelle Michel Serres. Autre repas possible avec les restaurateurs sur site Les Douceurs de Clem et l’Arcadie.

Au menu (café, pain et vins compris)

– Apéritif offert par la Ville ,

– Assiette de crudités Variées,

– 1/2 Magret de canard et ses frites,

– Croustade de pommes

Bal et animation (gratuit) par Ambiance Project.

Réservation avant le 8 juillet au 05 53 98 64 78 ou par mail s.reverte@ville-lepassage.fr

Autre repas possible avec les restaurateurs sur site Les Douceurs de Clem et l’Arcadie. .

Place de la République Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 64 78 s.reverte@ville-lepassage.fr

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English : Bal et banquet républicains avec feu d’artifice

Republican Banquet: Reservations must be made by July 8. Dance and entertainment (free) by Ambiance Project at the foot of the Michel Serres footbridge. Other dining options are available from on-site restaurants: Les Douceurs de Clem and l’Arcadie.

L’événement Bal et banquet républicains avec feu d’artifice Le Passage a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen