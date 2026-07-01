Bal et banquet républicains avec feu d’artifice Le Passage
lundi 13 juillet 2026 · Le Passage
Informations pratiques
Le Passage
Bal et banquet républicains avec feu d’artifice
Place de la République Le Passage Lot-et-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Banquet républicain réservation avant le 8 juillet. Bal et animation (gratuit) par Ambiance Project au pied de la passerelle Michel Serres. Autre repas possible avec les restaurateurs sur site Les Douceurs de Clem et l’Arcadie.
Au menu (café, pain et vins compris)
– Apéritif offert par la Ville ,
– Assiette de crudités Variées,
– 1/2 Magret de canard et ses frites,
– Croustade de pommes
Bal et animation (gratuit) par Ambiance Project.
Réservation avant le 8 juillet au 05 53 98 64 78 ou par mail s.reverte@ville-lepassage.fr
Autre repas possible avec les restaurateurs sur site Les Douceurs de Clem et l’Arcadie. .
Place de la République Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 64 78 s.reverte@ville-lepassage.fr
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English : Bal et banquet républicains avec feu d’artifice
Republican Banquet: Reservations must be made by July 8. Dance and entertainment (free) by Ambiance Project at the foot of the Michel Serres footbridge. Other dining options are available from on-site restaurants: Les Douceurs de Clem and l’Arcadie.
L’événement Bal et banquet républicains avec feu d’artifice Le Passage a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
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