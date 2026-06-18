Open Mind Festival 2026 Rue Victor Duruy Le Passage
Open Mind Festival 2026 Rue Victor Duruy Le Passage vendredi 31 juillet 2026.
Le Passage
Open Mind Festival 2026
Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage Lot-et-Garonne
Tarif : 16.99 – 16.99 – 16.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
Cet été, l’Hippodrome d’Agen se transforme à nouveau en arène électronique pour 2 jours de musique !
Cet été, l’Hippodrome d’Agen se transforme à nouveau en arène électronique pour 2 jours de musique ! .
Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 83 07 83 technowin.france@gmail.com
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English : Open Mind Festival 2026
This %E9t%E9, the Agen Hippodrome is once again transforming into an electronic arena for two days of music!
L’événement Open Mind Festival 2026 Le Passage a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen