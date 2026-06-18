Open Mind Festival 2026 Rue Victor Duruy Le Passage

Le Passage

Open Mind Festival 2026

Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : 16.99 – 16.99 – 16.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Cet été, l’Hippodrome d’Agen se transforme à nouveau en arène électronique pour 2 jours de musique !

Cet été, l’Hippodrome d’Agen se transforme à nouveau en arène électronique pour 2 jours de musique ! .

Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 83 07 83 technowin.france@gmail.com

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English : Open Mind Festival 2026

This %E9t%E9, the Agen Hippodrome is once again transforming into an electronic arena for two days of music!

L’événement Open Mind Festival 2026 Le Passage a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen