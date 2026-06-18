Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Open Mind Festival 2026 Rue Victor Duruy Le Passage

Open Mind Festival 2026 Rue Victor Duruy Le Passage

Open Mind Festival 2026 Rue Victor Duruy Le Passage vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Rue Victor Duruy

Adresse : Hippodrome d'Agen

Ville : 47520 Le Passage

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 16.99 16.99 16.99 Tarif de base plein tarif

Le Passage

Open Mind Festival 2026

Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : 16.99 – 16.99 – 16.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-31

Cet été, l’Hippodrome d’Agen se transforme à nouveau en arène électronique pour 2 jours de musique !
Cet été, l’Hippodrome d’Agen se transforme à nouveau en arène électronique pour 2 jours de musique !   .

Rue Victor Duruy Hippodrome d’Agen Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 83 07 83  technowin.france@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open Mind Festival 2026

This %E9t%E9, the Agen Hippodrome is once again transforming into an electronic arena for two days of music!

L’événement Open Mind Festival 2026 Le Passage a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen