Grand bal impérial dans les salons du Château du Passage, Chateau du Passage, Le Passage

Informations pratiques

Grand bal impérial dans les salons du Château du Passage Vendredi 18 septembre, 20h00 Chateau du Passage Isère

Tarif adulte : 15€, tarif jeune jusqu’à 25 ans: 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

C’est dans ce beau château des vals du Dauphiné que vous allez régalez vos yeux et dégourdir vos jambes: de jeunes et beaux danseurs de la région en superbes costumes du 2nd empire vont nous entrainer au rythme des musiques impériales: valses, quadrilles , polkas…un tourbillon éblouissant. le tout dans les salons classés, illuminés aux chandelles. Que vous soyez danseur ou pas, costumé ou pas, venez. Avec crinolines, jaquettes, belles robes de maintenant ou d’époque, courbettes et carnet de bal! Moment de beauté dans un cadre d’époque.

Chateau du Passage 2 route de Virieu 38490 Le Passage Le Passage 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 60 09 24 45 http://chateau-du-passage.jimdo.com [{« type »: « phone », « value »: « 0660092445 »}, {« type »: « email », « value »: « saintro@neuf.fr »}] Dans son écrin de verdure, le Château du Passage, déploie ses vastes façades avec leurs décors peints et son impressionnante toiture en tuiles écailles au-dessus de la vallée de la Bourbre et face aux monts de la Chartreuse. Construit au XVe siècle sous forme de maison forte, il devient au XVIIe siècle une élégante demeure de style classique. Le style des pièces de réception retrace parfaitement les différentes époques traversées par la maison puisque celle-ci a été restaurée et modifiée par chacun de ses propriétaires jusqu’au général d’Empire Joseph Quiot au XIXe. Classé Monument Historique depuis 1972, et habité par la même famille depuis 1853, ce château typiquement dauphinois incarne un patrimoine vivant, témoin d’une histoire familiale ininterrompue. Depuis 2015, de grands travaux ont visé à préserver son architecture et son âme : toiture, façades ouest, sud et est ont été entièrement restaurées. En 2024, les communs du domaine ont été distingués par la Mission Bern / Loto du Patrimoine, pour la sauvegarde de l’ancienne magnanerie, vestige de la sériciculture locale. Ces décors authentiques et pleins de charme du Château ont accueillis les tournages de La Religieuse (Guillaume Nicloux) et Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris). voiture , parking sur place

Journées européennes du patrimoine

©de saint-romain