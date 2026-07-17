Visite guidée du château du Passage., Chateau du Passage, Le Passage

Informations pratiques

Visite guidée du château du Passage. 19 et 20 septembre Chateau du Passage Isère

Adultes 8€, enfants moins de 10 ans gratuit, entre 10 et 16 ans: 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée d’1h15 menée par les propriétaires, au cœur de leur demeure familiale. Découvrez les pièces de réception d’exception : hall monumental et ses fresques militaires en trompe-l’œil, immense salle de billard Empire du général Quiot, salons en enfilade aux boiseries peintes du XVIIIe, boudoir d’amour, cuisines historiques, chapelle au destin singulier, et vestiges de la maison forte Renaissance. Dans le parc, la famille vous accueille autour d’une gaufre maison cuite au feu de bois. Un atelier “charpente & toiture” vous dévoile les secrets de la restauration du château. Cette année, des danseurs costumés en habits du XIXe siècle déambuleront entre les visiteurs : échanges, photos et ambiance empire garantis ! Un moment unique mêlant patrimoine, gourmandise et reconstitution historique, dans un château encore habité, vivant et profondément enraciné dans son territoire.

Chateau du Passage 2 route de Virieu 38490 Le Passage Le Passage 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 60 09 24 45 http://chateau-du-passage.jimdo.com Dans son écrin de verdure, le Château du Passage, déploie ses vastes façades avec leurs décors peints et son impressionnante toiture en tuiles écailles au-dessus de la vallée de la Bourbre et face aux monts de la Chartreuse. Construit au XVe siècle sous forme de maison forte, il devient au XVIIe siècle une élégante demeure de style classique. Le style des pièces de réception retrace parfaitement les différentes époques traversées par la maison puisque celle-ci a été restaurée et modifiée par chacun de ses propriétaires jusqu’au général d’Empire Joseph Quiot au XIXe. Classé Monument Historique depuis 1972, et habité par la même famille depuis 1853, ce château typiquement dauphinois incarne un patrimoine vivant, témoin d’une histoire familiale ininterrompue. Depuis 2015, de grands travaux ont visé à préserver son architecture et son âme : toiture, façades ouest, sud et est ont été entièrement restaurées. En 2024, les communs du domaine ont été distingués par la Mission Bern / Loto du Patrimoine, pour la sauvegarde de l’ancienne magnanerie, vestige de la sériciculture locale. Ces décors authentiques et pleins de charme du Château ont accueillis les tournages de La Religieuse (Guillaume Nicloux) et Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris). voiture , parking sur place

Visite guidée d’1h15 menée par les propriétaires, au cœur de leur demeure familiale. Découvrez les pièces de réception d’exception : hall monumental et ses fresques militaires en trompe-l’œil, salle…

© Thierry de Saint-Romain