Informations pratiques

Wintzenheim

Bike and wine experience Domaine Hubert Krick

93 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17 14:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Enfourchez vos VTT électriques puis faites une halte au Domaine Kirck pour découvrir leurs délicieux vins !

Dégustation de 5 vins et pique-nique 100% local avant de visiter la cave du domaine.

Au départ d’Eguisheim, partez pour une expérience unique mêlant nature, sport et gastronomie.

À VTT électrique, explorez les hauteurs d’Eguisheim à travers le vignoble, les sentiers forestiers, les châteaux et les plus beaux points de vue de la région.

Une halte s’impose au Domaine Krick de Wintzenheim pour découvrir nos vins.

Après la dégustation de 5 vins sélectionnés par nos soins, on vous propose un pique-nique 100% local.

Planchette mixte charcuteries et fromages.

Avant de réenfourcher vos vélos, vous profiterez d’une visite de la cave du domaine.

Limité à 5 personnes maximum sous réservation via la boutique en ligne DOPAMINE. .

93 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 00 01 contact@vins-krick.fr

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English :

Hop on your electric mountain bikes and stop by Domaine Kirck to discover their delicious wines!

Enjoy a tasting of 5 wines and a 100% local picnic before touring the estate’s wine cellar.

L’événement Bike and wine experience Domaine Hubert Krick Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Colmar