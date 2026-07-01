Brunch dans les vignes Wintzenheim
dimanche 19 juillet 2026 · Wintzenheim
Informations pratiques
Wintzenheim
Brunch dans les vignes
Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Et si vous viviez une expérience gustative 100% alsacienne ?
Le Domaine Saint-Rémy vous propose un brunch où vous pourrez goûter ses différents vins accompagnés par des produits locaux et de saison proposés par Lis’art Traiteur. Profitez d’un véritable moment détente en famille ou entre amis !
Et si vous viviez une expérience gustative 100% alsacienne ?
Le Domaine Saint-Rémy vous propose un brunch où vous pourrez goûter ses différents vins accompagnés par des produits locaux et de saison proposés par Lis’art Traiteur.
Profitez d’un véritable moment détente en famille ou entre amis !
En cas de fortes températures ou de mauvais temps, l’évènement se déroulera directement au domaine à Wettolsheim.
Réservation obligatoire. .
Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 60 57
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English :
How about a 100% Alsatian culinary experience?
Domaine Saint-Rémy invites you to enjoy a brunch where you can sample its various wines paired with local, seasonal products provided by Lis’art Traiteur. Enjoy a truly relaxing time with family or friends!
L’événement Brunch dans les vignes Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Colmar
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