Informations pratiques

Wintzenheim

Brunch dans les vignes

Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Et si vous viviez une expérience gustative 100% alsacienne ?

Le Domaine Saint-Rémy vous propose un brunch où vous pourrez goûter ses différents vins accompagnés par des produits locaux et de saison proposés par Lis’art Traiteur. Profitez d’un véritable moment détente en famille ou entre amis !

Et si vous viviez une expérience gustative 100% alsacienne ?

Le Domaine Saint-Rémy vous propose un brunch où vous pourrez goûter ses différents vins accompagnés par des produits locaux et de saison proposés par Lis’art Traiteur.

Profitez d’un véritable moment détente en famille ou entre amis !

En cas de fortes températures ou de mauvais temps, l’évènement se déroulera directement au domaine à Wettolsheim.

Réservation obligatoire. .

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 60 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about a 100% Alsatian culinary experience?

Domaine Saint-Rémy invites you to enjoy a brunch where you can sample its various wines paired with local, seasonal products provided by Lis’art Traiteur. Enjoy a truly relaxing time with family or friends!

L’événement Brunch dans les vignes Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Colmar