Bilhères en fêtes Bilhères
Bilhères en fêtes Bilhères samedi 20 juin 2026.
Bilhères
Bilhères en fêtes
Place du Fronton Bilhères Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fêtes de Bilhères du 19 au 21 juin
18h Apéro et chants ossalois avec Les Cant’arides.
19h30 Repas (paëlla) sur réservation avant le 17 juin.
22h Feux d’artifice.
22h30 Contes et feu de la Saint-Jean avec Pierre Vidal.
23h30 Buvette et musique. .
Place du Fronton Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 92
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English : Bilhères en fêtes
L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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