Billes et compagnie Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan

Informations pratiques

Trégarvan

Billes et compagnie Musée de l’école rurale

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Et si vous passiez un été buissonnier au Musée de l’école ? Initiez-vous aux jeux de cour des écoliers de nos campagnes. Toupies, osselets, cordes à sauter… les objets anciens de la collection raviront les petits et les grands ! Puis place à l’atelier grâce à l’argile colorée, fabriquez votre propre jeux de 6 billes en terre.

Niveau Tout public, enfants accompagnés dès 6 ans Durée 45 minutes

Prix Tarif d’entrée + 4€‎

Réservation conseillée‎ .

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Billes et compagnie Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE