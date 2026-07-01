Billes et compagnie Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan
mardi 21 juillet 2026 · Musée de l'école rurale en Bretagne · Trégarvan
Informations pratiques
Trégarvan
Billes et compagnie Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Et si vous passiez un été buissonnier au Musée de l’école ? Initiez-vous aux jeux de cour des écoliers de nos campagnes. Toupies, osselets, cordes à sauter… les objets anciens de la collection raviront les petits et les grands ! Puis place à l’atelier grâce à l’argile colorée, fabriquez votre propre jeux de 6 billes en terre.
Niveau Tout public, enfants accompagnés dès 6 ans Durée 45 minutes
Prix Tarif d’entrée + 4€
Réservation conseillée .
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Billes et compagnie Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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