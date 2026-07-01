Empreinte végétale Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan
vendredi 17 juillet 2026 · Musée de l'école rurale en Bretagne · Trégarvan
Informations pratiques
Trégarvan
Empreinte végétale Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14
Et si vous profitiez du soleil estival pour un moment au jardin ? Découvrez l’histoire de ce potager scolaire devenu laboratoire et plongez-vous dans le quotidien des écoliers des campagnes bretonnes au début du siècle passé. La leçon de choses ou de sciences naturelles dispensée par le médiateur sera l’occasion de découvrir cet outil comme support pédagogique et d’apprendre à identifier la petite flore locale.
Après avoir découvert le jardin scolaire devenu laboratoire-potager, façonnez votre médaillon en argile et imprimez-y votre plante préférée. Un souvenir à personnaliser et emporter !
Niveau Tout public Durée 1h
Prix Tarif d’entrée + 2€
Réservation conseillée .
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Empreinte végétale Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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