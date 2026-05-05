Billy Elliot de Stephen Daldry Rue du château Entraygues-sur-Truyère
Billy Elliot de Stephen Daldry Rue du château Entraygues-sur-Truyère jeudi 2 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Billy Elliot de Stephen Daldry
Rue du château Cinéma d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Projection dans le cadre du Festival La Grande Confluence
Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.
Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy.
Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l’argent consacré au cours de boxe pour des cours de danse.
Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même. .
Rue du château Cinéma d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie lessieudubatut@gmail.com
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English :
Screening as part of the La Grande Confluence Festival
L’événement Billy Elliot de Stephen Daldry Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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