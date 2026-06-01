Bim Bam Orchestra à La Caravane, La Caravane Café, Paris

Bim Bam Orchestra à La Caravane Dimanche 21 juin, 22h00 La Caravane Café Paris

concert de rue dans et devant le bistrot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Orchestre d’Afrobeat nourri de hip hop, de funk, de jazz et de musique éthiopienne. Cuisine indienne de rue.

La Caravane Café 1 rue Auguste Barbier Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Orchestre d’Afrobeat nourri de hip hop, de funk, de jazz et de musique éthiopienne. Cuisine indienne de rue.

©bimbam