Bim Bam Orchestra à La Caravane, La Caravane Café, Paris
Bim Bam Orchestra à La Caravane, La Caravane Café, Paris dimanche 21 juin 2026.
Bim Bam Orchestra à La Caravane Dimanche 21 juin, 22h00 La Caravane Café Paris
concert de rue dans et devant le bistrot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Orchestre d’Afrobeat nourri de hip hop, de funk, de jazz et de musique éthiopienne. Cuisine indienne de rue.
La Caravane Café 1 rue Auguste Barbier Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France
Orchestre d’Afrobeat nourri de hip hop, de funk, de jazz et de musique éthiopienne. Cuisine indienne de rue.
©bimbam
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