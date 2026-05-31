Fête de la musique ! Offenbach Parvis de Notre Dame des Victoires Paris
Fête de la musique ! Offenbach Parvis de Notre Dame des Victoires Paris dimanche 21 juin 2026.
Monsieur Choufleuri restera chez lui ce soir, pour recevoir le tout Paris. Il a pensé à tout : le menu, le champagne, la musique… Sa fille Ernestine, tout juste sortie de pension, a déjà pris un amant que son père refuse d’inviter. Une lettre reçue une heure avant l’arrivée des premiers invités va les obliger à improviser.
Spectacle d’une heure environ, devant l’église Notre Dame des Victoires.
Les Bavards est une troupe lyrique de chambre, composée de quatorze musiciens amateurs (cinq chanteurs et neuf instrumentistes) et d’un metteur en scène, qui se sont donné pour objectif de faire vivre la musique lyrique auprès d’un public non-initié, pour leur faire découvrir, ou redécouvrir, un répertoire peu joué.
Fondée en 2023, par Thierry Mallet, Béatrice Beaupère et Thibaud Mercier, la troupe produit ainsi chaque année une opérette en un acte du XIXe siècle. En plus de quatre dates grand public, la troupe se représente dans des lieux où l’accès à la culture est plus difficile, tels que l’hôpital Necker des enfants malades et dans l’Ehpad Oasis du 18e. Après vous avoir monté Le Financier et le Savetier, et L’Île de Tulipatan, Les Bavards vous présentent Monsieur Choufleuri Restera Chez Lui Le…
Monsieur Choufleuri restera chez lui le… , opérette en un acte présentée par Les Bavards pour la fête de la musique.
Le dimanche 21 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T18:30:00+02:00_2026-06-21T19:30:00+02:00
Parvis de Notre Dame des Victoires Place des Petits Pères 75002 Paris
https://lesbavards.net https://www.facebook.com/people/Les-Bavards/61550017526881/ https://www.facebook.com/people/Les-Bavards/61550017526881/
Afficher la carte du lieu Parvis de Notre Dame des Victoires et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris 31 mai 2026
- Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre, Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026
- Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris 31 mai 2026
- Vide Grenier des Grands Moulins 31 mai 2026
- D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026