Yoshitaka Minami & Tomo Hatano Band – Concert exceptionnel de Pop Japonaise Charbon Kunitoraya Paris

Figure emblématique et pionnier de la City Pop japonaise, Yoshitaka Minami, dont la carrière a débuté en 1973, donnera un concert exceptionnel à Paris à l’occasion de la Fête de la Musique, le 21 juin.

À travers ses plus grands succès, mais aussi un répertoire mêlant bossa nova et standards de jazz, il offrira au public toute l’élégance de sa voix et la richesse de son univers musical.

Il sera accompagné par le groupe dirigé par le guitariste japonais installé à Paris, Tomotaka Hatano :

* Tomotaka Hatano (guitare)

* Vincent Bouigues (claviers)

* Flavio Perrella (contrebasse)

Ne manquez pas cette rencontre musicale unique et cet ensemble spécialement réuni pour cette soirée exceptionnelle.

Un moment rare qui viendra illuminer le début de l’été parisien.

À l’occasion de la Fête de la Musique, Yoshitaka Minami, figure emblématique de la pop japonaise et pionnier de la City Pop, se produit exceptionnellement à Paris pour une soirée entre pop, bossa nova et jazz.

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h00 à 23h00

payant

25€(1 consommation incluse)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

Charbon Kunitoraya 5 rue villedo 75001 Paris



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