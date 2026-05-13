Gala de danse enfants & ados – Les Coulisses de l’Enfance LE 13e ART Paris
Gala de danse enfants & ados – Les Coulisses de l’Enfance LE 13e ART Paris dimanche 21 juin 2026.
Et si les émotions de l’enfance prenaient vie sur scène ?
À travers le thème « Les Coulisses de l’Enfance », les enfants et adolescents de SalsaNueva Kids vous embarquent dans un spectacle vibrant mêlant danse, émotions et créativité. Plus de 120 jeunes danseurs feront vivre des tableaux chorégraphiques mêlant Hip-Hop, Street Jazz, Modern Jazz, Danse Classique, Afro, Dance Clip et Éveil à la danse dans l’écrin du Théâtre 13e Art à Paris.
Plongez dans un grand spectacle de danse mêlant émotion, énergie et créativité, interprété par les enfants et adolescents de SalsaNueva Kids autour du thème : « Les Coulisses de l’Enfance ».
Le dimanche 21 juin 2026
de 18h45 à 20h15
payant
• Billet Adulte — 25€
Accès au Gala SalsaNueva Kids 2026.
• Billet Adulte + Pack Photos/Vidéo — 40,01€
Accès au gala + vidéo 4K multi-caméras + photos officielles.
• Pack Photos/Vidéo — 15€
Vidéo 4K + photos officielles uniquement (sans accès spectacle).
• Billet Enfant 6–17 ans — 15€
• Billet Enfant 0–5 ans — Gratuit
• Pass 2 Galas Kids + Adulte — 40,01€
Accès aux galas Kids et Adulte SalsaNueva.
Tout public. A partir de 2 ans. Jusqu’à 90 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T21:45:00+02:00
fin : 2026-06-21T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T18:45:00+02:00_2026-06-21T20:15:00+02:00
LE 13e ART 30 Avenue d’Italie 75013 Paris
https://shotgun.live/fr/events/gala-kids-2026-les-coulisses-de-l-enfance +33782613125 contact@salsanueva.fr https://www.facebook.com/SalsaNuevakids/ https://www.facebook.com/SalsaNuevakids/
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